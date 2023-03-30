Bursa'da yan yan giden cip Kaza sonrası lastikleri yamulan cip, çekici yerine sürücüsünü ellerine kaldı. O halde trafiğe çıkan sürücünün cipi, yan yan gitti. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Trafikte hız yapan, dikkatsizlik sonucu kazaya karışan, drift atan, magandalığa kalkışan, aşırı yükle seyreden, ışıkları yok sayan…

Bu ve benzeri birçok aksiyona hem sürücüler hem de yayalar şahit oldu.

Ancak Bursa’da kayda alınan bir görüntü, büyük şaşkınlık yarattı.

Çekiciye bırakmadı, kendisi yola çıktı

Kaza yapan bir cipin sürücüsü, aracını çekiciye emanet etmek yerine kendisi götürmek istedi.

Merkez Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı’na çıkan sürücü, hem kendisinin hem de diğer şoförlerin hayatını tehlikeye attı.

Yan yan gitti

Lastiklerinin yamukluğu sebebiyle yan yan giden cipi görenler, gözlerine inanamadı.

İnatçı sürücünün yol boyu varacağı yere kadar bu şekilde seyrettiği öğrenildi.