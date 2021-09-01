Park halindeyken bir anda alev alev yanan otomobilin kıvılcımları başka bir otomobile sıçramasıyla 2 araç yanmaya başladı. Mahalle sakinleri alevleri çaresizce izledi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde park halinde bulunan otomobil, belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Alevler arkadaki diğer otomobile de sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YAKIT DEPOLARI PATLADI

İtfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürürken, araçların yakıt depolarında zaman zaman patlamaların olması dikkat çekti.





ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALDE GELDİ

Çevredekilerin korku dolu bakışlarıyla yanan otomobiller kullanılamaz hale gelirken, mahalle sakinlerinin alevleri çaresizce izlemesi ise dikkat çekti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa’da yanan araç başka otomobile sıçradı: 2 araç kullanılmaz halde VİDEO





