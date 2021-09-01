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    Bursa’da yanan araç başka otomobile sıçradı: 2 araç kullanılmaz halde

    Park halindeyken bir anda alev alev yanan otomobilin kıvılcımları başka bir otomobile sıçramasıyla 2 araç yanmaya başladı. Mahalle sakinleri alevleri çaresizce izledi. Yangının nedeni araştırılıyor.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 10:22
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    Bursa’da yanan araç başka otomobile sıçradı: 2 araç kullanılmaz halde

    Bursa’nın Osmangazi ilçesinde park halinde bulunan otomobil, belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Alevler arkadaki diğer otomobile de sıçradı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    YAKIT DEPOLARI PATLADI

    İtfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürürken, araçların yakıt depolarında zaman zaman patlamaların olması dikkat çekti.

    Bursa’da yanan araç başka otomobile sıçradı: 2 araç kullanılmaz halde #1

    ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALDE GELDİ

    Çevredekilerin korku dolu bakışlarıyla yanan otomobiller kullanılamaz hale gelirken, mahalle sakinlerinin alevleri çaresizce izlemesi ise dikkat çekti.

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Bursa’da yanan araç başka otomobile sıçradı: 2 araç kullanılmaz halde VİDEO


    Bursa’da yanan araç başka otomobile sıçradı: 2 araç kullanılmaz halde #2

    Bursa’da yanan araç başka otomobile sıçradı: 2 araç kullanılmaz halde #3

    Bursa’da yanan araç başka otomobile sıçradı: 2 araç kullanılmaz halde #4

    Bursa’da yanan araç başka otomobile sıçradı: 2 araç kullanılmaz halde #5

    Bursa’da yanan araç başka otomobile sıçradı: 2 araç kullanılmaz halde #6

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