Bursa'da yangın! 44 hayvan yanarak telef oldu.. Ortasarıbey Mahallesi’nde bulunan bir koyun ağılında meydana gelen yangında 44 hayvan yanarak telef olurken, muhtelif malzemeler de küle döndü.

İHA

Bursa’nın Karacabey ilçesinde korku dolu anlar yaşandı...

Ortasarıbey köyünde Aytaç Erol’a ait koyun ağılında tadilat amacıyla kaynak makinesi ile kaynak yapıldığı esnada içerde bulunan saman balyalarının alev alması sonucu yangın çıktı.

Bir anda alevler tüm ağılı sararken, hayvan ağılı da kullanılamaz hale geldi.

44 küçükbaş hayvan telef oldu

Hayvan ağılı içerisinde bulunan muhtelif malzemelerle birlikte yaklaşık 3 bin 300 balya samanının yandığı ve 91 küçükbaş hayvandan 44’ünün de yanarak telef olduğu öğrenildi.

İnceleme sürüyor

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili Karacabey Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)