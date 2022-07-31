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- Bursa'da yangın çıkaran şahıs, dikkat çekmek için yaptığını söyledi
Bursa'da yangın çıkaran şahıs, dikkat çekmek için yaptığını söyledi
- 31.07.2022 - 17:18
- Güncelleme : 31.07.2022 - 17:57
Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'ndeki iki ayrı çalılık alandan, saat 14.30 sıralarında dumanlar yükseldi.
İstanbul yolu üzerindeki bir zeytin işletme tesisinin bulunduğu bölgeden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin müdahalesi ile 1 saat içinde söndürüldü.
Yangının kasıtlı çıkarıldığı tespit edildi
DHA’nın haberine göre; birbirine yakın iki çalılık alanda çıkan yangını şüpheli bulan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden yangınların kasıtlı çıkarıldığını belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri Osman Ö.'yü gözaltına aldı.
Bursa'da yangın çıkaran şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı ViDEO
Esnafla tartıştı, çalıları yaktı
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin ilk ifadesinde, esnafla tartıştığını belirterek küçük çapta çalılık yangını çıkarıp dikkat çekmeye çalıştığını, çalılığın hızlı yanacağını hesap edemediğini söylediği belirtildi.
Osman Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.