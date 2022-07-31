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    Bursa'da yangın çıkaran şahıs, dikkat çekmek için yaptığını söyledi

    İki farklı alanda çıkan yangının, Osman Ö. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Osman Ö. yangını, esnafla tartıştıktan sonra dikkat çekmek için çıkardığını söyledi.
    • 31.07.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 17:57
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    Bursa'da yangın çıkaran şahıs, dikkat çekmek için yaptığını söyledi

    Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'ndeki iki ayrı çalılık alandan, saat 14.30 sıralarında dumanlar yükseldi.

    İstanbul yolu üzerindeki bir zeytin işletme tesisinin bulunduğu bölgeden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Alevler, ekiplerin müdahalesi ile 1 saat içinde söndürüldü.

    Yangının kasıtlı çıkarıldığı tespit edildi

    DHA’nın haberine göre; birbirine yakın iki çalılık alanda çıkan yangını şüpheli bulan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden yangınların kasıtlı çıkarıldığını belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri Osman Ö.'yü gözaltına aldı.

    Bursa'da yangın çıkaran şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı ViDEO

    Bursa da yangın çıkaran şahıs, dikkat çekmek için yaptığını söyledi #1

    Esnafla tartıştı, çalıları yaktı

    İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin ilk ifadesinde, esnafla tartıştığını belirterek küçük çapta çalılık yangını çıkarıp dikkat çekmeye çalıştığını, çalılığın hızlı yanacağını hesap edemediğini söylediği belirtildi.

    Osman Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bursa da yangın çıkaran şahıs, dikkat çekmek için yaptığını söyledi #2

    Bursa da yangın çıkaran şahıs, dikkat çekmek için yaptığını söyledi #3

    Bursa da yangın çıkaran şahıs, dikkat çekmek için yaptığını söyledi #4


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