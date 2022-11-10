Bursa'da yangın dehşeti: Kardeşler aynı gün vefat etti

Yıldırım ilçesinde 8'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği feci yangın ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Aynı gün doğan kardeşlerin, aynı gün can verdikleri belirlendi.

Bursa'da amcalarının evine giden Ahmed (10) ve Ali El Cesim (11) kardeşler, dehşeti yaşadı.

Yıldırım ilçesinde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki evde, yangın başladı.

Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınırken, binanın 4’üncü katındaki dairede mahsur kalan 3 kişilik aile, merdivenli araçla kurtarıldı.

8'i çocuk 9 kişi can verdi

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri 8’i çocuk 9 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Yangında Suriye uyruklu anne Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir (1), Muhammed (3), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali Aljasem (10) ve yeğenleri Ahmed ile Ali El Cesim kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Geçici koruma altında olduğu ortaya çıktı

8’i çocuk 9 kişinin, yapılan ilk incelemede sobadan çıkan yangın sırasında dumandan zehirlendiği tespit edildi. Bursa’da ikameti olan ailenin, geçici koruma kapsamında olduğu öğrenildi.

Yangın sırasında dışarıda olan baba Husseın Aljasem ise yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenerek zehirlendi.

Baygınlık geçiren baba Aljasem, Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, 4’üncü kattaki dairede mahsur kalarak dumandan etkilenen Suriye uyruklu anne Ahd Alajaj, baba Abdulfettah Abdullah Ibrahım ile çocukları Muhammed Halef ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Cansız bedenler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma için, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 3 savcı görevlendirirken, yangında yaşamını yitiren 8’i çocuk 9 kişinin cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın detayları

Evde yapılan ilk incelemede, bacanın tıkalı olmasından dolayı geri tepen duman, önce 9 kişinin yattığı odaya doldu. Bu sırada uykuda olan Amina Eltaha Elmuse ve 6 çocuğu ile eşinin kardeşinin 2 çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sobadan çıkan kıvılcımın yatağı tutuşturmasıyla da yangın çıktı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Suriyeli annenin cansız bedenini evin holünde buldu. 8 çocuk ise aynı odadaki iki ayrı yatakta 4’er kişi uyur halde görüldü.

Eşyalar küle döndü

9 kişinin hayatını kaybettiği oda ve yangın çıkan bina, drone'la da havadan görüntülendi. Görüntülerde, odada bir soba olduğu ve eşyaların yanarak kullanılmaz hale geldiği görüldü.

Cenazeye Süleyman Soylu katıldı

Otopsi işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir, Muhammed, Ahmed, Gerem, Merem ve Ali Aljasem ile yeğenleri Ahmed ve Ali El Cesim kardeşler için Mihraplı Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı cenaze namazının ardından 9 kişi, Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

Numara ile defnedildiler

Yan yana defnedilen cenazelerden 5’inin mezar taşlarına isimleri yazılırken, 4 mezara ise sadece numara verildi.

DNA testi yapıldı

Aynı yatakta yan yana halde yanmış cesetleri bulunan Ahmed ve Ali Aljasem kardeşler ile kuzenleri Ahmed ve Ali El Cesim’in kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi yapıldı. Cenazelerine verilen numaralarla defnedilen 4 çocuğun mezar taşlarına, DNA sonuçlarının çıkmasının ardından isimleri yazılacak.

Aynı gün doğup aynı gün öldüler

Öte yandan misafirliğe gittikleri amcalarının evinde çıkan yangında ölen Ahmed ile Ali El Cesim kardeşlerin doğum günlerinin de ölüm günleri gibi aynı gün olduğu öğrenildi.

Birbirine sarılı bulundular

1 Ocak doğumlu olan iki kardeşin cansız bedenleri, kuzenleri Ahmed ve Ali ile birlikte yattıkları yatakta birbirine sarılı halde bulundu.

5 çocuklu Hanım-Amir El Cesim çifti, 1 Ocak tarihinde doğan ve aynı gün doğum günlerini kutladıkları en büyük çocukları Ahmed ile Ali’yi aynı gün toprağa vermenin üzüntüsünü yaşadı.

































