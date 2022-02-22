Bursa'da yangın: İtfaiye ekipleri ölümden döndü

Gürsu ilçesinde baca tutuşması sonucu çıkan yangında alevler giderek yükseldi. Müdahale eden itfaiye ekipleri ise çatı çökmesi sonucu tehlikeli anlar yaşadı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan okulun bitişiğindeki 3 ahşap ev yanmaya başladı.

Bacanın tutuşması sonucu ahşap evde çıkan yangında alevler kısa sürede binayı sardı. Yandaki bitişik 2 eve de sıçrayan alevleri görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

YANAN AHŞAP EVDE ÇÖKMELER YAŞANDI

Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait ekipler, alevlere müdahale etti. Evlerin eski ve ahşap olmasından dolayı yer yer çökmeler yaşandı. Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

İTFAİYE ERLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Söndürme çalışmalarının yapıldığı sırada bir evin çatısının çökmesi sonucu itfaiye ekipleri ölümden döndü.

Öte yandan yanan ahşap evlerin ilkokulun yanında olması sebebiyle iki bloklu ilkokulun bir bloğu güvenlik amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekipleri okulun bahçesinden de yangına müdahalede bulundu.

ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

Yangında evlerde yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, maddi zarar oluştu.