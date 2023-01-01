İnegöl ilçesindeki 3 katlı apartmanda bilinmeyen nedenle çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Çatı, kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da yangın paniği yaşandı.

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede çatıyı sardı.

Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi.

Çatı kullanılamaz hale geldi

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler.

Yangın sonucu çatı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da yangın paniği: Çatı küle döndü ViDEO