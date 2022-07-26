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- Bursa'da yangın paniği: Kullanılmayan ev küle döndü
Bursa'da yangın paniği: Kullanılmayan ev küle döndü
Yıldırım ilçesinde bulunan tek katlı müstakil evden bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Mahalle dumana bulanırken ekipler 1 saatlik mücadele sonucu yangını söndürdü.
- 26.07.2022 - 11:45
- Güncelleme : 26.07.2022 - 11:54
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yangın paniği yaşandı.
Şükraniye Mahallesi'nde ortaya çıkan olayda, tek katlı kullanılmayan evde yangın çıktı.
Nedeni bilinmeyen yangın hızla büyümeye devam etti.
Evin çevresi dumana büründü
Alevler kısa sürede evin her tarafını sararken meraklı mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler 1 saat boyunca mücadele verdi
Olay yerine gelen ekipler, yangını yaklaşık 1 saat müdahalenin ardından kontrol altına aldı.
İHA'nın aktarımına göre, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.