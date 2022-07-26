Petrol
99.96
-0.23%
Euro
18.1148
-0.47%
Dolar
17.8638
0.52%
Altın
986.59
0.36%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
379.302
-3.77%
BTXN Coin
9.57
-5.43%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Bursa'da yangın paniği: Kullanılmayan ev küle döndü

    Yıldırım ilçesinde bulunan tek katlı müstakil evden bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Mahalle dumana bulanırken ekipler 1 saatlik mücadele sonucu yangını söndürdü.
    • 26.07.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 11:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da yangın paniği: Kullanılmayan ev küle döndü

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yangın paniği yaşandı.

    Şükraniye Mahallesi'nde ortaya çıkan olayda, tek katlı kullanılmayan evde yangın çıktı.

    Nedeni bilinmeyen yangın hızla büyümeye devam etti.

    Evin çevresi dumana büründü

    Alevler kısa sürede evin her tarafını sararken meraklı mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Ekipler 1 saat boyunca mücadele verdi

    Olay yerine gelen ekipler, yangını yaklaşık 1 saat müdahalenin ardından kontrol altına aldı.

    İHA'nın aktarımına göre, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


    İlginizi Çekebilir

    Ayasofya'yı iki yıl içinde 6,5 milyon kişi ziyaret etti
    Kültür Sanat

    Ayasofya'yı iki yıl içinde 6,5 milyon kişi ziyaret etti

    Bolu'daki feci kaza: Anne ve babasından 3 gün sonra can verdi
    3. Sayfa

    Bolu'daki feci kaza: Anne ve babasından 3 gün sonra can verdi

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!
    Tesla

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!

    Görüş Bildir