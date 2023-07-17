Bursa'da yangına namazda yakalanan çifti komşuları kurtardı

Türkiye'de son günlerde onlarca orman yangını yaşandı...
Yaşanan yangınların ardından binlerce ağaç kullanılamaz hale geldi.
Son olarak yangının adresi Bursa'nın Yenişehir ilçesi oldu.
Dün saat 14.00 sıralarında İsmail Güner’e ait kullanılmayan evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.
Vatandaşlar yardım etti
Mahalle sakinlerinin itfaiyeyi araması üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Başka evlere sıçramadı
Mahalle sakinlerinin de yardımcı olduğu söndürme işleminde ev tamamen yanarken başka evlere sıçraması engellendi.
Yangında soğutma işlemleri tamamlanırken Jandarma ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.
Namazda yakalandılar
Öte yandan itfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında evde maddi hasar oluşurken, yangın sırasında namaz kılan İsmail Güner ve eşinin, yangını fark etmediği, komşularının yardım çığlıkları üzerine evden çıktığı öğrenildi.