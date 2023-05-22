Bursa'da yapılan tehlikeli yolculuklar kamerada! Gören şaşırdı kaldı Bursa'da bazı şahısların hem kendi canını hem de diğer vatandaşların canını tehlikeye attığı anlar, çekilen cep telefonu görüntülerine yansıdı. Trafikte başkalarının canını hiçe sayarak ilerleyenler, herkesi şaşkına çevirdi.

İHA

Trafik kurallarına dikkat etmeyen ve canlarını hiç sayacak şekilde yolculuk yapanlar, başkaları için de tehlike oluşturuyor.

Bunun birkaç örneğine de Bursa'da rastlandı.

Bursa’da sürücülerin hem kendilerini hem de başkalarının canını hiçe sayarak trafikte ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

Araç sahiplerine korku dolu anlar yaşattı

Bursa’da açık kasa kamyonete fazla malzeme yükleyerek merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen sürücü, diğer araç sahiplerine korku dolu anlar yaşattı.

Ölüme davetiye

Bir süre ilerlediği görülen kamyonetin üzerindeki ipler gevşeyince, malzemeler caddeye düştü. Bir diğer görüntüde ise motosikletin yanındaki sepete oturan kişi ölüme adete davetiye çıkardı.

Hiçbir güvenlik tedbiri almadan dakikalarca seyir eden sürücü, hem kendisinin hem de arkadaşının canını hiçe saydı.

O anlar kaydedildi

Başka bir görüntüde ise İnegöl’de yük dolu bir kamyonetin kasasında seyreden kişiler kilometrelerce ilerledi.

Soğukkanlı kişilerin kazaya davetiye çıkardığı anlar ise herkesi şaşkına çevirdi.

O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.