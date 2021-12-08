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    Bursa'da yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı

    Dere yatağına düşerek yaralanan ayı, Jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarılarak tedavi altına alındı.
    • AA
    • 08.12.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 15:20
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    Bursa'da yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit bölgesinde yaralı halde görülen ayı için ekipler seferber oldu.

    İlk olarak Bölge Trafik ekipleri tarafından durumun İnegöl Belediyesi’ne bildirilmesi üzerine, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye ulaştı.

    EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

    Yaralı haldeki yavru ayı için Jandarma Hayvan Durum İzleme ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri de bölgeye geldi.

    TEDBİR ALINARAK DERE YATAĞINDAN KURTARILDI

    Yoğun yağış altında önce yavru ayıya ulaşan ekipler, dere yatağında kıyıya tutunmuş halde duran ayıyı iğne ile bayılttı.

    Ayının dereye düşmemesi için büyük çaba sarf eden ekipler, iple ulaştıkları ayının kontrollü şekilde yanına yaklaşıp yarasını kontrol ettikten sonra uzun uğraşlar sonucu çekerek yola çıkardı.

    Bursa da yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı #1

    TEDAVİ İÇİN BARINAĞA GÖNDERİLDİ

    Ayağından yaralı yavru ayı, tedavisinin yapılması için Karacabey'deki hayvan barınağına götürüldü.

    Bursa'da yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı VİDEO

    SAĞLIK DURUMU CİDDİ

    Yoğun bakımda tedavisi süren ayının sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenildi. Ayının, iyileştikten sonra yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

    Bursa da yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı #2

    Bursa da yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı #3

    Bursa da yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı #4

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