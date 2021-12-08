Dere yatağına düşerek yaralanan ayı, Jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit bölgesinde yaralı halde görülen ayı için ekipler seferber oldu.

İlk olarak Bölge Trafik ekipleri tarafından durumun İnegöl Belediyesi’ne bildirilmesi üzerine, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye ulaştı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Yaralı haldeki yavru ayı için Jandarma Hayvan Durum İzleme ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri de bölgeye geldi.

TEDBİR ALINARAK DERE YATAĞINDAN KURTARILDI

Yoğun yağış altında önce yavru ayıya ulaşan ekipler, dere yatağında kıyıya tutunmuş halde duran ayıyı iğne ile bayılttı.

Ayının dereye düşmemesi için büyük çaba sarf eden ekipler, iple ulaştıkları ayının kontrollü şekilde yanına yaklaşıp yarasını kontrol ettikten sonra uzun uğraşlar sonucu çekerek yola çıkardı.

TEDAVİ İÇİN BARINAĞA GÖNDERİLDİ

Ayağından yaralı yavru ayı, tedavisinin yapılması için Karacabey'deki hayvan barınağına götürüldü.

Bursa'da yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı VİDEO



SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Yoğun bakımda tedavisi süren ayının sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenildi. Ayının, iyileştikten sonra yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.