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    Bursa'da yaralı halde 2 kilometre giderek polis merkezine sığındı

    Silahlı saldırıya uğrayıp kurşunların hedefi olan Bahattin V., aracına bindi ve yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki polis merkezine giderek yardım istedi. Yaralıya ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.
    • 13.08.2022 - 03:02
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    Bursa'da yaralı halde 2 kilometre giderek polis merkezine sığındı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’ndeki Refah Sokak’ta yürüyen Bahattin V., , yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

    Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan 24 yaşındaki Bahattin V., can havliyle sokak üzerinde bulunan otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

    Yaralı halde araç kullandı

    Yaklaşık 2 kilometre boyunca yaralı halde otomobili kullanan Bahattin V., polis merkezine sığınarak yardım istedi.

    Polisler ilk müdahaleyi yaptı

    Durumu sağlık ekiplerine bildiren polisler, otomobilde bulunan Bahattin V.'ye ilk yardımda bulundu.

    Bursa da yaralı halde 2 kilometre giderek polis merkezine sığındı #1

    Durumu iyi

    Bahattin V., polis merkezine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bahattin V.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili çalışma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre; olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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