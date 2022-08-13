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Bursa'da yaralı halde 2 kilometre giderek polis merkezine sığındı

Bursa'da yaralı halde 2 kilometre giderek polis merkezine sığındı

Silahlı saldırıya uğrayıp kurşunların hedefi olan Bahattin V., aracına bindi ve yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki polis merkezine giderek yardım istedi. Yaralıya ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.