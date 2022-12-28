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    Bursa'da yaralılara ilk müdahale, yoldan geçen beyin cerrahından geldi

    Park etmek için manevra yapan otomobile, motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosikletteki Murat Can Bilgiç ile Yasin Şentürk'e ilk müdahaleyi, o esnada aracıyla yoldan geçen beyin cerrahı yaptı.
    • 28.12.2022 - 19:51
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    Bursa'da yaralılara ilk müdahale, yoldan geçen beyin cerrahından geldi

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'ndeki Park Yolu Caddesi’nde, saat 13.30 sıralarında bir kaza olayı meydana geldi.

    Murat Can Bilgiç (18) yönetimindeki 34 CUV 355 plakalı motosiklet, Samet Karakoç’un (20) manevra yapıp, yol kenarına park etmek istediği 16 ATK 636 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    Kazada, motosiklet sürücüsü Bilgiç ile arkasındaki arkadaşı Yasin Şentürk (18) yaralandı.

    İlk müdahale yoldan geçen beyin cerrahından

    Yaralılara ilk müdahaleyi, bu sırada otomobiliyle yoldan geçerken kazayı görüp duran İnegöl Devlet Hastanesi’nde görevli beyin cerrahı Op. Dr. Mehmet Erim Kürşat yaptı.

    Durumları iyi

    DHA'nın haberine göre; yaralılar, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Bursa da yaralılara ilk müdahale, yoldan geçen beyin cerrahından geldi #1

    Bursa da yaralılara ilk müdahale, yoldan geçen beyin cerrahından geldi #2

    Bursa da yaralılara ilk müdahale, yoldan geçen beyin cerrahından geldi #3

    Bursa da yaralılara ilk müdahale, yoldan geçen beyin cerrahından geldi #4

    Bursa da yaralılara ilk müdahale, yoldan geçen beyin cerrahından geldi #5

    Bursa da yaralılara ilk müdahale, yoldan geçen beyin cerrahından geldi #6

    Bursa da yaralılara ilk müdahale, yoldan geçen beyin cerrahından geldi #7

    Bursa da yaralılara ilk müdahale, yoldan geçen beyin cerrahından geldi #8

    Bursa da yaralılara ilk müdahale, yoldan geçen beyin cerrahından geldi #9


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