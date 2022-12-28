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Bursa'da yaralılara ilk müdahale, yoldan geçen beyin cerrahından geldi

Bursa'da yaralılara ilk müdahale, yoldan geçen beyin cerrahından geldi

Park etmek için manevra yapan otomobile, motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosikletteki Murat Can Bilgiç ile Yasin Şentürk'e ilk müdahaleyi, o esnada aracıyla yoldan geçen beyin cerrahı yaptı.