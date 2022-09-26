İnternette kopyaladıkları kiralık evlerin fotoğraflarını kullanarak yarı fiyatına ilana vererek dolandırıcılık yapan M.Ü., cezaevine gönderildi.

Bursa’da dolandırıcıların hedefi, uygun fiyatlı kiralık daire arayışında olan vatandaşlar oldu…

Bursa ve İstanbul’da bulunan kiralık evlerin internet sitelerindeki ilan fotoğraflarını alıp yarı fiyatına ilana koyan, arayan kişilerle evlerin bulunduğu alanla alakası olmayan bölgede buluşarak sahte kira kontratı yaptıktan sonra 6-12 aylık kira bedelini peşin alarak ortadan kaybolan şüpheli, ekipleri harekete geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık (YAN-DOL) Büro ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında özel ekip kuruldu.

Binlerce güvenlik kamerası görüntüsü mercek altına alındı.

İHA’nın haberine göre; şüphelinin, dolandırıcılık suçundan 17 aranması ve 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü. (44) olduğu belirlendi.

Çalıntı aracı kargo şirketi logosu ile kapadı

Şüphelinin İstanbul’dan çaldığı araca ikin plaka taktığı ve ağabeyinin kimliğini kullandığı, aracı da dikkat çekmemesi için kurumsal bir kargo şirketi logosu ile kaplatıp içerisini karavana çevirdiği öğrenildi.

Aile evinde yakalandı

Şüpheli M.Ü.’nün yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Bursa’daki ailesinin yanında kaldığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Baskın sonucu şüpheli M.Ü. gözaltına alındı.

Bursa'da, yarı fiyatına kiralık daire vaadiyle dolandırıcılığa operasyon VİDEO



Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda 1 bilgisayar, 3 cep telefonu, kullanımda olan 32 telefon hattı, 8 deste imitasyon para, 13 sahte ikiz plaka ve 30 adet imzalanmış sahte kira kontratı ele geçirildi. Şüpheli M.Ü., Bursa Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemede hakim karşısına çıkarılan M.Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi.