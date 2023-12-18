Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir kara yolunun Gölyazı Mahallesi mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Erkan K. idaresindeki tıra arkadan gelen Rıdvan Acar (74) yönetimindeki hafif ticari araç, Ahmet Demirdöver'in kullandığı otomobil ile Mithat Demirbaş yönetimindeki tır çarptı.
Kaza nedeniyle Bursa-İzmir kara yolu trafiğe kapanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Otomobil ve hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden Rıdvan Acar araçta sıkıştı.
İtfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Demirdöver ve yanında bulunan Hatice Demirdöver, sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış