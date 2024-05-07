Bursa'da yaşlı adam tüfeğini temizlerken başından vuruldu

DHA
Bursa'nın Yenişehir ilçesinin kırsal Çayırlı Mahallesi'nde 75 yaşındakiEmin K.'nin evinin bahçesinde temizlediği ruhsatlı av tüfeği kazara ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Emin K., kanlar içinde yere yığıldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Durumu iyi
Başından yaralanan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış