Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da yaşlı adamı 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı

Bursa'da yaşlı adamı 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 500 bin lirasını kaptıran yaşlı adamın imdadına polis yetişti. 6 dolandırıcı Adana’ya girerken yakalanırken, paralar sahibine teslim edildi.