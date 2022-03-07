Euro
15.67
0.62%
Dolar
14.36
1.05%
Altın
916.96
1.97%
Borsa
1991
0.03%
Bitcoin
558.074
0.35%
BTXN Coin
37.54
-1.18%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Bursa'da yaşlı adamı 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı

    Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 500 bin lirasını kaptıran yaşlı adamın imdadına polis yetişti. 6 dolandırıcı Adana’ya girerken yakalanırken, paralar sahibine teslim edildi.
    • AA
    • 07.03.2022 - 15:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da yaşlı adamı 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı

    Bursa’da yaşayan Necati K'yi (78) telefonla arayan bir şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı.

    Zanlı, yaklaşık 4 dakika konuştuğu Necati K'den bir soruşturma kapsamında hesabında ve evde bulunan birikimini, adresine yönlendirecekleri kişilere teslim etmesini istedi.

    500 BİN LİRA VERDİ

    Şüpheliye inanan Necati K, aralarında dövizin de bulunduğu yaklaşık 500 bin lira tutarındaki parayı yanına gelen kişiye verdi.

    Daha sonra dolandırıldığını anlatan Necati K'nin başvurusu üzerine polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

    6 DOLANDIRICI YAKALANDI

    Zanlıların kaçtıkları aracı belirleyen polis, Mehmet U. (22), İsmail B. (23), Ali Y. (25), Mehmet A.Y. (23), Nurettin C. (18) ve Levent A'yı (18) Adana'ya girdikleri sırada gözaltına aldı.

    Yapılan aramalarda şüphelilerin Necati K'den aldığı para bulunarak müştekiye teslim edildi.

    Bursa da yaşlı adamı 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı #1

    Bursa da yaşlı adamı 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı #2

    Bursa da yaşlı adamı 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı #3

    Bursa da yaşlı adamı 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı #4

    Bursa da yaşlı adamı 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı #5


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Alparslan: Büyük Selçuklu'dan ayrıldı, Hakim dizisine katıldı! Yeni rolüyle heyecanı arşa çıkaracak
    Medya

    Alparslan: Büyük Selçuklu'dan ayrıldı, Hakim dizisine katıldı! Yeni rolüyle heyecanı arşa çıkaracak

    Rusya'dan insani koridor için geçici ateşkes
    Gündem

    Rusya'dan insani koridor için geçici ateşkes

    Görüş Bildir