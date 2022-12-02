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    Bursa’da yaşlıları ilişki vaadiyle kandıran kadın tutuklandı

    Cinsel ilişki vaadi ile kandırdığı yaşlı erkeklerin paralarını çaldığı tespit edilen İlknur Y. isimli kadın, tutuklandı.
    • 02.12.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 11:38
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    Bursa’da yaşlıları ilişki vaadiyle kandıran kadın tutuklandı

    Bursa’da, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, cinsel ilişki vaadi ile dolandırılan şahısların ihbarı üzerine harekete geçti.

    İlknur Y. isimli kadın, yapılan operasyonla yakalandı.

    İlişki vaadi ile kandırdı, el çabukluğu ile paralarını çaldı

    İHA’nın haberine göre; 35 ayrı suç kaydı bulunan İlknur Y.’nin, yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadi ile kandırıp el çabukluğu ile ceplerindeki ve cüzdanlarındaki paraları çaldığı tespit edildi.

    41 yaşındaki İlknur Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

    Bursa’da yaşlıları ilişki vaadiyle kandıran kadın tutuklandı #1


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