Bursa’da canlarını hiçe sayıp, motosikletin üzerine yatarak ilerleyen ve zik-zak çizen sürücülerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Trafikte güvenliği tehlikeye atan sürücülerin görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Bursa'da çekilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

YATARAK KULLANDILAR

İnegöl-Bursa yolunda iki arkadaş, motosikletleriyle daha fazla sürat yapmak için motosikletlerin üzerine yatarak ilerledi.

Ölümle burun buruna ilerleyen sürücüler yoldaki diğer araçların arasında zig-zag çizdi.

Bursa'da yatarak motosiklet kullanan gençler ViDEO

O ANLAR KAMERADA

Canlarını hiçe sayan sürücüler, diğer otomobil sürücülerine zor anlar yaşattı.

Aynı güzergâhta seyreden bir sürücü ise motosikletli şahısları cep telefonuyla kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntü ise tepki topladı.