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Bursa'da yatarak motosiklet kullanan gençler
Bursa’da canlarını hiçe sayıp, motosikletin üzerine yatarak ilerleyen ve zik-zak çizen sürücülerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla anbean kaydedildi.
- İHA
- 08.11.2021 - 15:49
- Güncelleme : 08.11.2021 - 16:41
Trafikte güvenliği tehlikeye atan sürücülerin görüntülerine bir yenisi daha eklendi.
Bursa'da çekilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.
YATARAK KULLANDILAR
İnegöl-Bursa yolunda iki arkadaş, motosikletleriyle daha fazla sürat yapmak için motosikletlerin üzerine yatarak ilerledi.
Ölümle burun buruna ilerleyen sürücüler yoldaki diğer araçların arasında zig-zag çizdi.
Bursa'da yatarak motosiklet kullanan gençler ViDEO
O ANLAR KAMERADA
Canlarını hiçe sayan sürücüler, diğer otomobil sürücülerine zor anlar yaşattı.
Aynı güzergâhta seyreden bir sürücü ise motosikletli şahısları cep telefonuyla kaydetti.
Sosyal medyada paylaşılan o görüntü ise tepki topladı.