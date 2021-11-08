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    Bursa'da yatarak motosiklet kullanan gençler

    Bursa’da canlarını hiçe sayıp, motosikletin üzerine yatarak ilerleyen ve zik-zak çizen sürücülerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla anbean kaydedildi.
    • İHA
    • 08.11.2021 - 15:49
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 16:41
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    Bursa'da yatarak motosiklet kullanan gençler

    Trafikte güvenliği tehlikeye atan sürücülerin görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

    Bursa'da çekilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

    YATARAK KULLANDILAR

    İnegöl-Bursa yolunda iki arkadaş, motosikletleriyle daha fazla sürat yapmak için motosikletlerin üzerine yatarak ilerledi.

    Ölümle burun buruna ilerleyen sürücüler yoldaki diğer araçların arasında zig-zag çizdi.

    Bursa'da yatarak motosiklet kullanan gençler ViDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Canlarını hiçe sayan sürücüler, diğer otomobil sürücülerine zor anlar yaşattı.

    Aynı güzergâhta seyreden bir sürücü ise motosikletli şahısları cep telefonuyla kaydetti.

    Sosyal medyada paylaşılan o görüntü ise tepki topladı.

    Bursa da yatarak motosiklet kullanan gençler #1

    Bursa da yatarak motosiklet kullanan gençler #2

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