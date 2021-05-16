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    Bursa'da yavru yunus sahile vurdu

    Marmara denizinde etkili olan deniz salyaları sebebiyle bir yavru yunus ölüsü sahile vurdu. Deniz salyalarının deniz altında çekilmiş olan yeni görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 16:59
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    Bursa'da yavru yunus sahile vurdu

    Bursa’nın Gemlik ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar dalgalarla kıyıya yavru yunusun vurduğunu gördü.

    Yavru yunusun, yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyaları sebebiyle hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor.

    DENİZ SALYASI KABUSU DEVAM EDİYOR

    Denizin üzerinde insanın içini ürperten bir görüntü oluşturan deniz salyalarının, suyun altında yaşayan canlılar üzerinde olumsuz etkisi de ortaya çıktı.

    Deniz altında çekilen görüntülere bir yenisi daha eklenirken salyaların arasından denize dalan dalgıçlar, suyun altının da ne kadar etkilendiğini saniye saniye kayıt altına aldı.

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