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Bursa'da yavru yunus sahile vurdu

Bursa'da yavru yunus sahile vurdu

Marmara denizinde etkili olan deniz salyaları sebebiyle bir yavru yunus ölüsü sahile vurdu. Deniz salyalarının deniz altında çekilmiş olan yeni görüntüleri ortaya çıktı.