Osmangazi'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Çetin'e içinde hasta olmayan ambulans çarptı. Yaralı kadına,ilk müdahaleyi olay yerinde ekipler yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, saat 02.30 sıralarında yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Fatma Çetin'in başına talihsiz bir kaza geldi.

Talihsiz kadın yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullandı bu sırada 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na giden ambulans çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Çetin, kazanın ardından acı içinde yerde kıvrandı.

Yaralı kadın şoföre tepki gösterdi

Kendisine çarpan ambulans şoförünün yola çık hızlı girdiğini belirten Çetin, "Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım" diyerek tepki gösterdi.

İlk müdahaleyi olay yerindeki ekipler yaptı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ihbar üzerine olay yerine başka bir ambulans geldi.

Bursa'da yaya yolundaki yaşlı kadına ambulans çarptı VİDEO



Kadın hastaneye kaldırıldı

Çetin, gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.