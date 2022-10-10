Petrol
97.17
-0.77%
Euro
18.0181
-0.46%
Dolar
18.5775
-0.21%
Altın
1.005
-0.92%
Borsa
3596
0.81%
Bitcoin
362.800
-0.67%
BTXN Coin
8.76
-10.61%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Bursa'da yaya yolundaki yaşlı kadına ambulans çarptı

    Osmangazi'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Çetin'e içinde hasta olmayan ambulans çarptı. Yaralı kadına,ilk müdahaleyi olay yerinde ekipler yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
    • 10.10.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 10:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da yaya yolundaki yaşlı kadına ambulans çarptı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, saat 02.30 sıralarında yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Fatma Çetin'in başına talihsiz bir kaza geldi.

    Talihsiz kadın yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullandı bu sırada 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na giden ambulans çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Çetin, kazanın ardından acı içinde yerde kıvrandı.

    Yaralı kadın şoföre tepki gösterdi

    Kendisine çarpan ambulans şoförünün yola çık hızlı girdiğini belirten Çetin, "Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım" diyerek tepki gösterdi.

    İlk müdahaleyi olay yerindeki ekipler yaptı

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ihbar üzerine olay yerine başka bir ambulans geldi.

    Bursa'da yaya yolundaki yaşlı kadına ambulans çarptı VİDEO

    Kadın hastaneye kaldırıldı

    Çetin, gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Bursa da yaya yolundaki yaşlı kadına ambulans çarptı #1

    Bursa da yaya yolundaki yaşlı kadına ambulans çarptı #2

    Bursa da yaya yolundaki yaşlı kadına ambulans çarptı #3

    Bursa da yaya yolundaki yaşlı kadına ambulans çarptı #4

    Bursa da yaya yolundaki yaşlı kadına ambulans çarptı #5

    Bursa da yaya yolundaki yaşlı kadına ambulans çarptı #6

    Bursa da yaya yolundaki yaşlı kadına ambulans çarptı #7

    Bursa da yaya yolundaki yaşlı kadına ambulans çarptı #8


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    'Bu yaşta bu fizik gerçek mi?'
    Medya

    'Bu yaşta bu fizik gerçek mi?'

    Çin, ABD'ye rakip olacak uyduları uzaya yolladı
    Teknoloji

    Çin, ABD'ye rakip olacak uyduları uzaya yolladı

    Görüş Bildir