Bursa'da yediği leblebi boğazına kaçınca nefessizlikten hayatını kaybetti

İnegöl ilçesinde bir kadın yediği leblebi boğazına kaçınca nefessiz kaldı. Hastaneye kaldırılan vatandaş, bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde istenmeyen bir olay yaşandı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan sitedeki evinde Şenel Alptekin(56), leblebi yemeğe başladı. Leblebilerden biri kadının nefes borusuna kaçtı.

LEBLEBİ BOĞAZINA KAÇINCA NEFESSİZ KALDI

Nefessiz kalan kadın yere düşerek bayıldı. Olayı gören ailesi durumu 112’ye bildirdi. Kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Alptekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cenazesi morga kaldırılan kadın, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.