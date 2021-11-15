Euro
11.5145
0.54%
Dolar
10.0458
0.46%
Altın
599.17
-0.13%
Borsa
1.639
0%
Bitcoin
661.120
1.56%
BTXN Coin
20.77
-1.93%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Bursa'da yediği leblebi boğazına kaçınca nefessizlikten hayatını kaybetti

    İnegöl ilçesinde bir kadın yediği leblebi boğazına kaçınca nefessiz kaldı. Hastaneye kaldırılan vatandaş, bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 06:40
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 06:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da yediği leblebi boğazına kaçınca nefessizlikten hayatını kaybetti

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde istenmeyen bir olay yaşandı.

    Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan sitedeki evinde Şenel Alptekin(56), leblebi yemeğe başladı. Leblebilerden biri kadının nefes borusuna kaçtı.

    Bursa da yediği leblebi boğazına kaçınca nefessizlikten hayatını kaybetti #1

    LEBLEBİ BOĞAZINA KAÇINCA NEFESSİZ KALDI

    Nefessiz kalan kadın yere düşerek bayıldı. Olayı gören ailesi durumu 112’ye bildirdi. Kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

    Bursa da yediği leblebi boğazına kaçınca nefessizlikten hayatını kaybetti #2

    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

    Alptekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cenazesi morga kaldırılan kadın, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da yediği leblebi boğazına kaçınca nefessizlikten hayatını kaybetti #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir