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- Bursa'da yediği mantar sonu oldu
Bursa'da yediği mantar sonu oldu
Ormandan topladığı mantarlardan yemek yapıp yiyen ve sonrasında rahatsızlanan Sabiha Baysal (77), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- DHA
- 07.11.2021 - 09:11
- Güncelleme : 07.11.2021 - 09:17
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Sinanbey Mahallesi'nde oturan Sabiha Baysal, önceki akşam, ormandan toplandığı mantarlardan yemek yapıp yedi.
Midesi bulanıp kusan Sabiha Baysal, ailesi tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Yoğun bakıma alınan ve yediği mantardan zehirlendiği belirlenen Baysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.