Bursa'da yeğenini 'çöp ev'de odaya kilitleyen teyze, yeniden hakim karşısına çıktı Kaçırdığı öne sürülen yeğenini 'çöp ev'deki kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan teyze, 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor... Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Teyzenin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı temmuz ayına erteledi.

DHA

Türkiye günlerce Bursa’daki çöp evden çıkan dramı konuştu…

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar Acar'a kiraya verdi.

Acar, ev sahibine hiç kira ödemedi.

Evden çıkması için tebligat gönderdi

Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu.

Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar Acar katılmadı.

Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar Acar’a tebligat gönderdi.

Ekipler, çöp evle karşılaştı

Acar kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı.

Kapının açılmasıyla ekipler, çöp evle karşılaştı.

Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı.

Evdeki kilitli oda...

Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar Acar, mahkemenin tahliye kararına uymadığı için gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar Acar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi.

Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi.

Baygın çocuk bulundu

Kapıyı kırıp içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı.

Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesiyle, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

1 yıldır tutuyordu

Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.

Ekipler, Kamuran Pınar Acar'a ulaşamadı.

Yeğenini alıkoydu

10 yaşındaki çocuğun, Acar'ın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi.

Kamuran Pınar Acar’ın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli odada tuttuğu öğrenildi.

Yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Kamuran Pınar Acar, Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Cem Muhammet A. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Antalya'ya, annesinin yanına gönderildi.

Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp, Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisinin ardından Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma 5 ayda tamamlandı.

27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı

Görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları kabul etmeyen Kamuran Pınar Acar hakkında, 'ihmali davranışla öldürmeye teşebbüs', 'çocuğa eziyet' ve 'çocuğu kaçırma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, Kamuran Pınar Acar'ın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı.

Suç tarihinde, Kamuran Pınar Acar'ın akıl hastalığının bulunmadığı ve zayıflığının saptanmadığı belirtildi.

'Bulunmasaydı, ölebilirdi'

İddianamede, aynı zamanda savcılığın talebi üzerine, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nca tanzim edilen rapora da yer verildi.

Raporda, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar kalabileceği, 'eğer bulunmasaydı hayatını kaybedebileceği' belirtildi.

Cem Muhammet'in dosyaya giren fotoğraflarına göre de 1 yıl boyunca kilit altında tutulduğu ifade edildi.

1 saat sürdü, ertelendi

Mart ayında ilk kez hakim karşısına çıkan teyze Kamuran Pınar Acar'ın, yargılanmasına devam edildi.

Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Yenişehir Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kamuran Pınar Acar ile taraf avukatları ve Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı avukat Rabia Ercan hazır bulundu.

Ercan’ın davaya katılma talebi reddedilirken, gizlilik kararı bulunan ve 1 saat süren duruşmada, mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, eksik evrakın tamamlanması için temmuz ayına ertelendi.