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    Bursa'da yeleği kamyonete takılan kadın sürüklendi

    Osmangazi'de kamyonete takılan kadını fark etmeyen kamyonet sürücüsü gaza basınca talihsiz kadın metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.
    • 14.10.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 12:48
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    Bursa'da yeleği kamyonete takılan kadın sürüklendi

    Bursa'nın Osmangazi, kimliği henüz öğrenilemeyen kadın cadde üzerinde yürüyen bir kadının başına gelen talihsiz kaza canından ediyordu.

    Yolda yürüdüğü sırada yeleği park halindeki kamyonetin kasasına takılan kadını fark etmeyen kamyonet sürücü gaza bastı.

    Talihsiz kadın kamyonetin hareket etmesine karşılık feci şekilde sürüklendi.

    Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

    O anlar iş yeri kamerasına yansıdı

    Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili tahkikat başlattı.

    Yaralı kadının durumu ağır

    İHA'nın haberine göre, öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Bursa'da yeleği kamyonete takılan kadın sürüklendi ViDEO

    Bursa da yeleği kamyonete takılan kadın sürüklendi #1

    Bursa da yeleği kamyonete takılan kadın sürüklendi #2

    Bursa da yeleği kamyonete takılan kadın sürüklendi #3


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