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    Bursa'da yoğun sis nedeniyle 22 araç kaza yaptı

    Bursa-İzmir karayolunda, sisin de etkisiyle farklı noktalarda 9 ayrı kaza meydana geldi. 22 aracın karıştığı kazalarda, 6 kişi yaralandı.
    • 01.12.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 16:41
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    Bursa'da yoğun sis nedeniyle 22 araç kaza yaptı

    Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Bursa-İzmir karayolunda; 5’i maddi hasarlı, 4’ü yaralamalı olmak üzere 9 farklı noktada zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    22 aracın karıştığı kazalarda toplam 6 kişi yaralanırken, bölgelere çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kazalar sebebiyle İzmir yolunda trafikte aksamalar yaşandı.

    Yaralıların durumu iyi

    Yaralıların Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve yaralılardan hayati tehlikesi bulunanın olmadığı öğrenildi.

    Kontroller devam ediyor

    Sis nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerlerken, otoyol gişelerinde de kaza meydana geldi.

    İHA'nın haberine göre; ekipler trafiğin aksamaması için belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

    Bursa'da yoğun sis nedeniyle 22 araç kaza yaptı ViDEO

    Bursa da yoğun sis nedeniyle 22 araç kaza yaptı #1

    Bursa da yoğun sis nedeniyle 22 araç kaza yaptı #2

    Bursa da yoğun sis nedeniyle 22 araç kaza yaptı #3

    Bursa da yoğun sis nedeniyle 22 araç kaza yaptı #4

    Bursa da yoğun sis nedeniyle 22 araç kaza yaptı #5

    Bursa da yoğun sis nedeniyle 22 araç kaza yaptı #6


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