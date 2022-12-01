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- Bursa'da yoğun sis nedeniyle 22 araç kaza yaptı
Bursa'da yoğun sis nedeniyle 22 araç kaza yaptı
Bursa-İzmir karayolunda, sisin de etkisiyle farklı noktalarda 9 ayrı kaza meydana geldi. 22 aracın karıştığı kazalarda, 6 kişi yaralandı.
- 01.12.2022 - 16:24
- Güncelleme : 01.12.2022 - 16:41
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Bursa-İzmir karayolunda; 5’i maddi hasarlı, 4’ü yaralamalı olmak üzere 9 farklı noktada zincirleme trafik kazası meydana geldi.
22 aracın karıştığı kazalarda toplam 6 kişi yaralanırken, bölgelere çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazalar sebebiyle İzmir yolunda trafikte aksamalar yaşandı.
Yaralıların durumu iyi
Yaralıların Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve yaralılardan hayati tehlikesi bulunanın olmadığı öğrenildi.
Kontroller devam ediyor
Sis nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerlerken, otoyol gişelerinde de kaza meydana geldi.
İHA'nın haberine göre; ekipler trafiğin aksamaması için belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.
Bursa'da yoğun sis nedeniyle 22 araç kaza yaptı ViDEO