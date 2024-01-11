Bursa'da yol isteyen otobüs şoförü saldırıya uğradı Bursa'da özel halk otobüs şoförünün 4 kişinin yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde güzergahı üzerinde seyir halinde olan özel halk otobüsü şoförü Mustafa Semiz (25), güzergah üzerinde yanlış yerde park eden araç yüzünden yoluna devam edemedi.

Israrla otomobilini çekmeyen sürücü, otobüs hareket ettiği sırada otobüse vurunca Semiz, otobüsün kapısını açarak şoförü uyarmak istedi.

Otomobilde bulunan şoför ve beraberindekiler bir anda Semiz'e saldırdı.

Otobüste bulunan vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırırken yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

"Otobüse gelerek beni darbettiler"

Yaşanan olay sonrası konuşan otobüs şoförü Mustafa Semiz, "Eski Gemlik Yolu'ndan inerken bir otomobil yolun ortasında durmuş. Bende güzel bir dille, 'Abi otomobilini kenara çeker misin?' dedim. 'Az önce buradan büyük bir araç geçti, sen nasıl geçemiyorsun?' dedi. Eli o sırada dışardaydı, 'Abi elini içeri al' dedim. Geçerken otobüse vurdu. Bende durdum. Amacım sadece, 'Niye vuruyorsun?' diye sormaktı. O sırada babası araçtan inerek bana vurdu. Bende kendimi savunmak için babasını ittirdim. Ondan sonra otomobildekiler de indi, otobüse gelerek beni darbettiler. Daha sonrasında polisler geldi. Beni hastaneye götürdüler. Darp raporu aldık, karakola giderek şikayetçi oldum" dedi.

"Ortada hiçbir şey yokken şoför darbedildi"

Olay anında otobüste yolcu olarak bulunan Mürvet Ay, "Sabah biz otobüs ile okula gidiyorduk. Şoför bey bir otomobilin yanlış park etmesi yüzünden geçemedi. Kapıyı açarak otomobil sürücüsünü uyardı. Daha sonra otomobilden 4 kişi inerek şoför beyi darbettiler" ifadelerini kullandı.

Yine olay anında otobüste bulunan Aslı Arslan ise "Sabah herkes işe gitmek için yola çıkıyoruz. Saçma sebepler yüzünden otobüse 4 kişi daldı. Ortada hiçbir şey yokken şoför darbedildi. Otobüsün camları kırılmaya çalışıldı. Neye uğradığımızı şaşırdık" şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)