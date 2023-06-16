Bursa'da yol kenarında cansız beden bulundu Bursa Osmangazi'de yol kenarında yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

AA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi'nde kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekipler kimliği belirlenemeyen kişiye karşıdan karşıya geçerken aracın çarptığı ihtimali üzerinde dururken yol kenarında da araç parçaları bulundu.

İnceleme başlatıldı

Olay yeri incelemesinin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.