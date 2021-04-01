Bursa’da yol verme kavgası kanlı bitti

Trafikte seyir halindeyken saldırıya uğrayan iki kişiye toplamda 300 dikiş atıldı. Saldırganlar gözaltına alındı.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde 32 yaşındaki Onur A. ve yanındaki Harun C., trafikte seyir halindeydi.

Yoldan geçmeye çalışan ve içinde 2 kişinin bulunduğu bir araç kornaya basarak geçmek isteyince, Onur A. yol vermek istedi. Yol vermesine rağmen bir anda taraflar arasında tartışma çıktı.

Karşı taraftaki sürücü yanındaki arkadaşı ile aracından inip Onur A. ve Harun C.’yi darbetmeye başladı.

KAMERALARA YANSIDI

Harun C. ve Onur A. yüzünden, boynundan kafasından yaralandı. Darpçı şahıslar arkalarına bakmadan olay yerinden kaçarken, güvenlik kameraları o anları anbean kaydetti.

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300 DİKİŞ ATILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 2 kişiye yaklaşık 300 dikiş atıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

“BIÇAK YARALARIMIZ VAR”

Yaralı Onur A. verdiği ifadede, şunları söyledi:

“Karşı şeritte yanımızdan geçen bir araç kornaya bastı. Ben de aracım ile dükkanın önünden çıkmak için trafik sıkışık olduğundan durdum. Bu sırada bir daha kornaya bastılar, geri manevra yaptım. Daha sonra araçlarından inerek hakaret ettiler. Ardından saldırdılar. Çeşitli yerlerimizde bıçak yaralarımız var.”