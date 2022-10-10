Bursa’da yol verme kavgasında sürücüyü bıçakla yaralayıp kaçtı

Trafikte yol verme kavgasına tutuşan iki şahıs arasında gerginlik arttı. Sürücülerden biri, aracından çıkardığı bıçakla tartıştığı kişiye saldırıp kaçtı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde trafikte iki şahıs arasında gerginlik çıktı.

Trafikte yol verme meselesi sebebiyle 2 sürücü arasında tartışma büyüdü ve gerginlik artınca aralarında kavga çıktı.

Olay büyümesiyle sürücülerden biri, aracında taşıdığı bıçak ile kavgaya tutuştuğu sürücüyü bacağından bıçakladı ve arabasına binip hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

Polis bıçaklayıp kaçan sürücünün peşinde

Kavga esnasında yaralanan sürücünün bağırmasının ardından olay yerindeki vatandaşlar, kazazedenin yanına gelerek yardımda bulundu ve polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücüye ilk müdahalesi yapıldı ve ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, bıçaklı saldırıda bulunup kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.