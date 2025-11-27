Bursa'da 'yol verme' tartışması kameraya yansıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafikte ilerleyen iki sürücü arasında gerginlik tavan yaptı.

Edinilen bilgilere göre, trafikte yaşanan anlaşmazlık sonrası sürücülerden biri, manevra yaparak diğer aracın önünü kesti.

OTOMOBİLDEN İNİP SALDIRDI

Araçtan inen sürücü, kendisini telefonla kaydeden kişiye hakaretlerde bulunarak araçtan inmesini istedi. Öfkeli sürücünün yanındaki yolcu da tartışmaya dahil oldu.

İki taraf arasındaki tartışma kameraya yansıdı.