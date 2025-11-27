Abone ol: Google News

Bursa'da 'yol verme' tartışması kameraya yansıdı

Osmangazi ilçesinde iki sürücü arasında yaşanan ‘yol verme’ tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 16:15
  • Bursa Osmangazi'de iki sürücü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü.
  • Bir sürücü manevra yaparak diğerinin önünü kesti ve hakaretler etti.
  • Olay kameraya yansırken sürücülerin tartışmaya bir yolcu da katıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafikte ilerleyen iki sürücü arasında gerginlik tavan yaptı.

Edinilen bilgilere göre, trafikte yaşanan anlaşmazlık sonrası sürücülerden biri, manevra yaparak diğer aracın önünü kesti.

OTOMOBİLDEN İNİP SALDIRDI

Araçtan inen sürücü, kendisini telefonla kaydeden kişiye hakaretlerde bulunarak araçtan inmesini istedi. Öfkeli sürücünün yanındaki yolcu da tartışmaya dahil oldu.

İki taraf arasındaki tartışma kameraya yansıdı.

