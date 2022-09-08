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    Bursa'da yol verme tartışması yumruklu kavgaya döndü

    Seyir halindeki servis şoförü ile kamyon sürücüsü, birbirlerine yol vermemekte inat edince olay büyüdü ve caddeye taştı. Araçlarından inen öfkeli sürücülerin kavgası adeta ringi aratmadı.
    • 08.09.2022 - 09:39
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    Bursa'da yol verme tartışması yumruklu kavgaya döndü

    İki büyük araçtan trafikte yol verme kavgası...

    Bursa'da seyir halindeki servis aracıyla kamyon, trafikte birbirlerini sıkıştırmaya başladı.

    Yumruklu kavgaya döndü

    Birbirlerine inatla yol vermeyen sürücüler, bir süre sonra yolun kenarında durarak tartışmaya başladı.

    Araçlarından inen öfkeli şoförler, bu kez yumruk ve spoayla kavga etmeye başladı.

    Çevredekiler ayırdı

    Olayı gören iğer servis şoförleri de kavgaya dahil olunca olay adeta meydan kavgasına döndü.

    Çevredekiler müdahale ederek tarafları ayırmayı başardı.

    Veliler şaşkınlık yaşadı

    Kavgayı izleyen veliler ise şaşkınlık yaşayarak, "Bu sürücülere öğrenci teslim edilir mi?" diye birbirlerine sordular.

    İHA'nın aktarımına göre; yaşanan kavga sonrası taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

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    Bursa da yol verme tartışması yumruklu kavgaya döndü #2

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