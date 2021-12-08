Bursa'da yola çıkan at, kazaya neden oldu

Bursa'da yola çıkan at, kazaya neden oldu

Otomobil, aniden yola çıkan ata çarptıktan sonra durunca arkadan gelen başka bir araç kazaya karıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde atın aniden yola çıkması kazaya yol açtı.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi.

AT ANİDEN YOLA ÇIKARSA...

Alanyurt'tan İnegöl istikametine ilerleyen otomobilin sürücüsü Fatih Pal, yolun orta bölümündeki yeşillik alana ulaşmak için aniden yola çıkan ata çarptı.

ARKADAN GELEN ARAÇ, DURAN OTOMOBİLE ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan at, yaralanmasına rağmen kaçarak uzaklaşırken, kaza nedeniyle duran otomobile ise arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu araçlarda hasar meydana geldi.

Otomobilin başıboş ata çarpma anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da yola çıkan at, kazaya neden oldu VİDEO

