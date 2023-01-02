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- Bursa'da yolcu otobüsü cayır cayır yandı
Bursa'da yolcu otobüsü cayır cayır yandı
Seyir halindeki yolcu otobüsü, bir anda alev alev yanmaya başladı. O anlar cep telefon kamerasına yansırken; yolcular, sürücü ve muavinin yangın başlamadan otobüsten indiği öğrenildi.
- 02.01.2023 - 18:12
- Güncelleme : 02.01.2023 - 18:18
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden alev aldı.
Otobüste bulunan yolcular, sürücü ve muavin canlarını kurtararak, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
1 saatte söndürülebildi
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saat sonra alevler tamamen söndürüldü.
Çıkış sebebi araştırılıyor
Otobüsün alev alev yandığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
İHA’nın haberine göre yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bursa'da yolcu otobüsü cayır cayır yandı VİDEO