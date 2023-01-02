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Bursa'da yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Bursa'da yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Seyir halindeki yolcu otobüsü, bir anda alev alev yanmaya başladı. O anlar cep telefon kamerasına yansırken; yolcular, sürücü ve muavinin yangın başlamadan otobüsten indiği öğrenildi.