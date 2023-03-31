Bursa'da yolcu otobüsü kazanın şiddetiyle savruldu: O anlar kamerada

İHA
Trafikte dikkatsizlik ve kural ihlalleri her gün binlerce kazayı beraberinde getiriyor.
Bu kez olayına adresi Bursa.
Osmangazi ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.
Aracı durdurmayı başardı
Seyir halindeki yolcu otobüsü, yan yoldan gelen servis aracının çarpmasıyla savruldu.
Kazanın şiddetiyle sarsılan otobüs şoförü aracı durdurmayı başararak büyük bir felaketi önledi.
O anlar kamerada
Büyük bir paniğin yaşandığı otobüste, şans eseri yolculardan yaralanan olmadı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, otobüsteki panik anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.