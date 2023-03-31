İHA

Trafikte dikkatsizlik ve kural ihlalleri her gün binlerce kazayı beraberinde getiriyor.

Bu kez olayına adresi Bursa.

Osmangazi ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Aracı durdurmayı başardı

Seyir halindeki yolcu otobüsü, yan yoldan gelen servis aracının çarpmasıyla savruldu.

Kazanın şiddetiyle sarsılan şoförü aracı durdurmayı başararak büyük bir felaketi önledi.

Bursa'da yolcu otobüsü kazanın şiddetiyle savruldu: O anlar kamerada

O anlar kamerada

Büyük bir paniğin yaşandığı otobüste, şans eseri yolculardan yaralanan olmadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, otobüsteki panik anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da yolcu otobüsü kazanın şiddetiyle savruldu: O anlar kamerada
Bursa'da yolcu otobüsü kazanın şiddetiyle savruldu: O anlar kamerada
Bursa'da yolcu otobüsü kazanın şiddetiyle savruldu: O anlar kamerada