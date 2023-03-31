Bursa'da yolcu otobüsü kazanın şiddetiyle savruldu: O anlar kamerada Yolcu dolu halk otobüsü cadde üzerinde seyir halindeyken tali yoldan aniden çıkan servis aracının çarpmasıyla sarsıldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA Trafikte dikkatsizlik ve kural ihlalleri her gün binlerce kazayı beraberinde getiriyor. Bu kez olayına adresi Bursa. Osmangazi ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Aracı durdurmayı başardı Seyir halindeki yolcu otobüsü, yan yoldan gelen servis aracının çarpmasıyla savruldu. Kazanın şiddetiyle sarsılan otobüs şoförü aracı durdurmayı başararak büyük bir felaketi önledi. O anlar kamerada Büyük bir paniğin yaşandığı otobüste, şans eseri yolculardan yaralanan olmadı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, otobüsteki panik anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.