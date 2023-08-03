İHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde korkunç kaza meydana geldi.
Kaza 09.30 sıralarında İnegöl girişinde yaşandı.
Ardahan'dan Bursa'ya yolcu taşıyan Dursun Ali Alanka yönetimindeki yolcu otobüsü, karayoluna aniden çıkış yapan Osman Ertürk yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, önündeki sürücü Osman Toy yönetimindeki midibüse çarparak durabildi.
2 yaralı
Kaza sonucu otobüsün hostesi Deniz K. ile otobüsün yedek şoförü Alpay E. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
O anlar kamerada
Kaza nedeniyle hareket kabiliyetini kaybeden otobüsteki yolcular, başka bir otobüse alındı.
O anlar otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.