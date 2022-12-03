Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
321.478
0.04%
BTXN Coin
5.49
-0.90%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Bursa'da yolda bulduğu 60 bin TL'yi sahibine teslim etti

    Geçlerin kaldırımda bulduğu ziynet eşyası ve para yüklü cüzdan sahibine teslim edildi. Eşyanın sahibi, "Herkese örnek olsun bu çocuklar" dedi.
    • 03.12.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 12:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da yolda bulduğu 60 bin TL'yi sahibine teslim etti

    Yerde bulunan cüzdanın sahibinin tespit edilmesi için harekete geçildi.

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde kardeşi ve arkadaşıyla birlikte  yolda yürüyen 18 yaşındaki Ceyda Dizdar, kaldırımda cüzdan buldu.

    Bunun üzerine Dizdar ve arkadaşı, cüzdanın içinde ziynet eşyası ve yüklü miktarda para olduğunu gördü.

    Polis ekiplerine teslim ettiler

    Ardından bir süre çevrede cüzdanın sahibini arayan gençler, ulaşamayınca , yolda karşılaştıkları polislere durumu anlattı.

    Ekip otosuyla polis merkezine götürülen gençler, cüzdanı teslim etti.

    Bursa da yolda bulduğu 60 bin TL yi sahibine teslim etti #1

    Yüklü miktarda para tespit edildi

    Yapılan kontrolde, cüzdanda 100 TL, 100 Dolar, 700 Euro, 2 çeyrek altın, 10 gram altın, 2 yarım gram altın, 1 küpe ve kolye seti, 2 altın yüzük ve 1 çocuk künyesi olduğu tespit edildi.

    Bursa da yolda bulduğu 60 bin TL yi sahibine teslim etti #2

    Sahibine ulaşıldı

    DHA'nın aktarımına göre; polis, kimlikten cüzdanın sahibi olan Kadriye Acar’a ulaşıp, emniyete davet etti.

    Gelen Kadriye Acar, cüzdanını teslim aldı.

    Bursa da yolda bulduğu 60 bin TL yi sahibine teslim etti #3

    Bursa da yolda bulduğu 60 bin TL yi sahibine teslim etti #4

    "İnsan olan herkesin yapması gereken bir şey"

    Cüzdanı bulan gençlerden Ceyda Dizdar, "Yolda geziyorduk. Yerde cüzdan bulduk. İçinde yüklü miktar vardı. Bizde polise getirdik. İnsan olan herkesin yapması gereken bir şeydi." dedi.

    Bursa'da yolda bulduğu 60 bin TL'yi sahibine teslim etti VİDEO

    "60 bin TL değerinde altın ve para vardı"

    Kadriye Acar ise "Bulunduğu için çok mutluyuz. Cüzdanın içinde yüklü miktar, 60 bin TL değerinde altın ve para vardı. Çok teşekkür ederim gençlere. Herkese de örnek olsun bu çocuklar." diyerek teşekkür etti.


    Bursa da yolda bulduğu 60 bin TL yi sahibine teslim etti #5

    Bursa da yolda bulduğu 60 bin TL yi sahibine teslim etti #6


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Rusya: Putin, Biden ile müzakereye açık
    Dünya

    Rusya: Putin, Biden ile müzakereye açık

    Trafik kazasının ayırdığı baba - kız 22 yıl sonra bir araya geldi
    Medya

    Trafik kazasının ayırdığı baba - kız 22 yıl sonra bir araya geldi

    Görüş Bildir