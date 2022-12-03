Bursa'da yolda bulduğu 60 bin TL'yi sahibine teslim etti

Bursa'da yolda bulduğu 60 bin TL'yi sahibine teslim etti

Geçlerin kaldırımda bulduğu ziynet eşyası ve para yüklü cüzdan sahibine teslim edildi. Eşyanın sahibi, "Herkese örnek olsun bu çocuklar" dedi.

Yerde bulunan cüzdanın sahibinin tespit edilmesi için harekete geçildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde kardeşi ve arkadaşıyla birlikte yolda yürüyen 18 yaşındaki Ceyda Dizdar, kaldırımda cüzdan buldu.

Bunun üzerine Dizdar ve arkadaşı, cüzdanın içinde ziynet eşyası ve yüklü miktarda para olduğunu gördü.

Polis ekiplerine teslim ettiler

Ardından bir süre çevrede cüzdanın sahibini arayan gençler, ulaşamayınca , yolda karşılaştıkları polislere durumu anlattı.

Ekip otosuyla polis merkezine götürülen gençler, cüzdanı teslim etti.

Yüklü miktarda para tespit edildi

Yapılan kontrolde, cüzdanda 100 TL, 100 Dolar, 700 Euro, 2 çeyrek altın, 10 gram altın, 2 yarım gram altın, 1 küpe ve kolye seti, 2 altın yüzük ve 1 çocuk künyesi olduğu tespit edildi.

Sahibine ulaşıldı

DHA'nın aktarımına göre; polis, kimlikten cüzdanın sahibi olan Kadriye Acar’a ulaşıp, emniyete davet etti.

Gelen Kadriye Acar, cüzdanını teslim aldı.

"İnsan olan herkesin yapması gereken bir şey"

Cüzdanı bulan gençlerden Ceyda Dizdar, "Yolda geziyorduk. Yerde cüzdan bulduk. İçinde yüklü miktar vardı. Bizde polise getirdik. İnsan olan herkesin yapması gereken bir şeydi." dedi.

Bursa'da yolda bulduğu 60 bin TL'yi sahibine teslim etti VİDEO

"60 bin TL değerinde altın ve para vardı"

Kadriye Acar ise "Bulunduğu için çok mutluyuz. Cüzdanın içinde yüklü miktar, 60 bin TL değerinde altın ve para vardı. Çok teşekkür ederim gençlere. Herkese de örnek olsun bu çocuklar." diyerek teşekkür etti.







