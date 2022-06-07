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Bursa'da yolda kalan aracı ayaklarıyla ittiler
Nilüfer ilçesinde arızalanan aracı, arkasındaki arabanın kaputuna oturup ayaklarıyla itmeye başlayan gençler kameraya yansıdı.
- 07.06.2022 - 12:23
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde arıza yapan araç, ilginç şekilde kurtarıldı.
Sanayi Caddesi üzerinde yolun ortasında kalan araç için bir grup genç harekete geçti.
Ayaklarıyla itmeye çalıştılar
Arkadaki aracın motor kaputu üzerine oturan iki genç ayaklarını uzatıp öndeki arıza yapan otomobile dayadılar.
Gençlerin işaret vermesi üzerine arkadaki araç hareket edip öndeki aracı itmeye başladı.
O anlar
İHA'nın haberine göre, gençlerin ölüm tehlikesini göze alıp izledikleri yöntem vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.