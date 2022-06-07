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    Bursa'da yolda kalan aracı ayaklarıyla ittiler

    Nilüfer ilçesinde arızalanan aracı, arkasındaki arabanın kaputuna oturup ayaklarıyla itmeye başlayan gençler kameraya yansıdı.
    • 07.06.2022 - 12:23
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    Bursa'da yolda kalan aracı ayaklarıyla ittiler

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde arıza yapan araç, ilginç şekilde kurtarıldı.

    Sanayi Caddesi üzerinde yolun ortasında kalan araç için bir grup genç harekete geçti.

    Ayaklarıyla itmeye çalıştılar

    Arkadaki aracın motor kaputu üzerine oturan iki genç ayaklarını uzatıp öndeki arıza yapan otomobile dayadılar.

    Gençlerin işaret vermesi üzerine arkadaki araç hareket edip öndeki aracı itmeye başladı.

    Bursa da yolda kalan aracı ayaklarıyla ittiler #1

    O anlar

    İHA'nın haberine göre, gençlerin ölüm tehlikesini göze alıp izledikleri yöntem vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Bursa'da yolda kalan aracı ayaklarıyla ittiler


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