İHA
Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.
Merkez Nilüfer ilçesinde akşam saatlerinde vatandaşlar cadde üzerinde bir hareketlilik olduğunu fark etti.
Ferrari arızalandı
Gördükleri karşısında şaşkına dönen halk, kırmızı bir Ferrari'nın yolda kaldığına şahit oldu.
Piyasada değeri yaklaşık 20 milyon TL olan Ferrari, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yolda kaldı.
Aracı ittiler
Bunun üzerine sürücü çevredekilerden yardım istedi.
Vatandaşlar aracı iterek yol kenarına çekti. Çevredekiler se olan biteni hayretle izledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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