Bursa'da yolda yürürken hem tüfek ve silahlı saldırıya uğradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12.00 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı.
Sokakta bulunan kardeşler Sinan E.(30) ve Ferit E.(26)'ye ait eve, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından tüfekle ateş edildi.
Ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalar pencereye ve evin duvarına isabet etti.
Evin camı kırılırken, odada kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.
Babasını vurdular
Olaydan 1 saat sonra ise Sinan ve Ferit E. Evlerine ateş açtığını düşündükleri Olgun Ç.(25)'nin babası İbrahim Ç.(57) ile sokakta denk geldiler.
Tüfek ve tabancayla ateş ettiler
Öfkeli kardeşler, İbrahim Ç.'ye tüfek ve tabanca ile ateş ettiler. Ateş sonucu sol eline mermi ve saçmalar isabet eden adam yaralandı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.
Elinde mermi ve saçma bulunan adam, ameliyat edilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Saldırganlar aranıyor
Polis adam yaralama olayına karışan kardeşler ile eve ateş ettiği iddia edilen Olgun Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattılar.