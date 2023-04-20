Bursa'da yolda yürürken hem tüfek ve silahlı saldırıya uğradı İki kardeş evlerine tüfekle ateş ettiğini düşündükleri şahsın, babasına tüfek ve silahla saldırması üzerine yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12.00 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı.

Sokakta bulunan kardeşler Sinan E.(30) ve Ferit E.(26)'ye ait eve, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından tüfekle ateş edildi.

Ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalar pencereye ve evin duvarına isabet etti.

Evin camı kırılırken, odada kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.

Babasını vurdular

Olaydan 1 saat sonra ise Sinan ve Ferit E. Evlerine ateş açtığını düşündükleri Olgun Ç.(25)'nin babası İbrahim Ç.(57) ile sokakta denk geldiler.

Tüfek ve tabancayla ateş ettiler

Öfkeli kardeşler, İbrahim Ç.'ye tüfek ve tabanca ile ateş ettiler. Ateş sonucu sol eline mermi ve saçmalar isabet eden adam yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Elinde mermi ve saçma bulunan adam, ameliyat edilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Saldırganlar aranıyor

Polis adam yaralama olayına karışan kardeşler ile eve ateş ettiği iddia edilen Olgun Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattılar.