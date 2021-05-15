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    Bursa’da yoldan çıkan araç takla attı

    Kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobil takla attı. Otomobilin içinde bulunan Yosma Ö. isimli kazazede, yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 09:40
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    Bursa’da yoldan çıkan araç takla attı

    Bursa Kestel’de Yenimahalle Uludağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan İsa E. idaresindeki otomobil, kontrolden çıktı.

    Yoldan çıkan otomobil önce duvara çarptı, ardından takla attı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Araç içinde bulunan Yosma Ö., isimli vatandaş yaralı halde otomobilin içinden çıkarıldı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan Yosma Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa’da yoldan çıkan araç takla attı VİDEO

    Bursa’da yoldan çıkan araç takla attı #1

    Bursa’da yoldan çıkan araç takla attı #2

    Bursa’da yoldan çıkan araç takla attı #3

    Bursa’da yoldan çıkan araç takla attı #4

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