Bursa'da yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı Osmangazi ilçesinde düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil, yan şeritteki başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu şarampole uçtu. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde seyir eden bir otomobil, başka bir otomobil tarafından sıkıştırılması sonucu şarampole uçtu.

Araçta bulunan 3 kişi hafif yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Düğüne gidiyorlardı

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan 3 kişi tedbir maksatlı hastaneye kaldırılırken, yaralıların şehir dışından gelip düğüne gittikleri öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.