İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde seyir eden bir otomobil, başka bir otomobil tarafından sıkıştırılması sonucu şarampole uçtu.

Araçta bulunan 3 kişi hafif yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Düğüne gidiyorlardı

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan 3 kişi tedbir maksatlı hastaneye kaldırılırken, yaralıların şehir dışından gelip düğüne gittikleri öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

ile ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.