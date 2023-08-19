İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde seyir eden bir otomobil, başka bir otomobil tarafından sıkıştırılması sonucu şarampole uçtu.
Araçta bulunan 3 kişi hafif yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.
Düğüne gidiyorlardı
Kazayı hafif yaralı olarak atlatan 3 kişi tedbir maksatlı hastaneye kaldırılırken, yaralıların şehir dışından gelip düğüne gittikleri öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.