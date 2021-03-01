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    Bursa'da yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı

    Karşıdan karşıya geçen kontrolsüz davranan genç kadın, yoldan geçen otomobilin çarpması sonucunda metrelerce havalanıp takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 01.03.2021 - 08:57
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    Bursa'da yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen kadın, yolun karşısına geçmek istedi.

    Genç kadın, yaya geçidi bulunmayan yolda, akan trafiğe rağmen caddenin ortasına atlayarak karşıya geçmeye çalıştı.

    Bu sırada kadın surucunun seyir halinde olduğu otomobil, genç kadına çarptı.

    5 METRE SÜRÜKLENDİ

    Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanan kadın, yaklaşık 5 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar hemen kadının yanına gelerek 112'ye ihbarda bulundu.

    KAZA ANI KAMERADA

    Hafif yaralanan kadın kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı, kameralar tarafından an be an görüntülendi.

    Bursa'da yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı VİDEO


    Bursa da yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı #1

    Bursa da yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı #2

    Bursa da yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı #3

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