- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı
Bursa'da yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı
Karşıdan karşıya geçen kontrolsüz davranan genç kadın, yoldan geçen otomobilin çarpması sonucunda metrelerce havalanıp takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 01.03.2021 - 08:57
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen kadın, yolun karşısına geçmek istedi.
Genç kadın, yaya geçidi bulunmayan yolda, akan trafiğe rağmen caddenin ortasına atlayarak karşıya geçmeye çalıştı.
Bu sırada kadın surucunun seyir halinde olduğu otomobil, genç kadına çarptı.
5 METRE SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanan kadın, yaklaşık 5 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar hemen kadının yanına gelerek 112'ye ihbarda bulundu.
KAZA ANI KAMERADA
Hafif yaralanan kadın kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı, kameralar tarafından an be an görüntülendi.
Bursa'da yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı VİDEO