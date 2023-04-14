Bursa’da yolun ortasında duran otomobile motosiklet çarptı

İHA
Görüntüler, Bursa’nın Osmangazi ilçesinden…
Tali yoldan ana yola çıkan bir otomobil, ağır ağır yolun karşısına geçmeye çalıştı.
O esnada seyir halindeki motosiklet sürücüsü, karşısına çıkan aracı son anda fark etti.
Duran otomobile çarpıp savruldu
Frenleyen sürücü, yolun ortasındaki otomobile çarparak savruldu.
Kazayı görenler, hemen yaralı adamın yardımına koştu.
Biri de 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, kazayı bildirildi.
Sağlık durumu iyi
İhbar üzerine bölgeye gelen ambulans, yaralı motosikletliyi alarak, hastaneye götürürken, polis ekipleri de, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Bu arada tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.