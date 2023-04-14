Bursa’da yolun ortasında duran otomobile motosiklet çarptı Ana yolun ortasında bekleyen otomobile, motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

Görüntüler, Bursa’nın Osmangazi ilçesinden…

Tali yoldan ana yola çıkan bir otomobil, ağır ağır yolun karşısına geçmeye çalıştı.

O esnada seyir halindeki motosiklet sürücüsü, karşısına çıkan aracı son anda fark etti.

Duran otomobile çarpıp savruldu

Frenleyen sürücü, yolun ortasındaki otomobile çarparak savruldu.

Kazayı görenler, hemen yaralı adamın yardımına koştu.

Biri de 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, kazayı bildirildi.

Sağlık durumu iyi

İhbar üzerine bölgeye gelen ambulans, yaralı motosikletliyi alarak, hastaneye götürürken, polis ekipleri de, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bu arada tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.