Bursa’da yolunu kaybeden çoban, Kütahya’da bulundu

Harmancık ilçesinde dün akşam kaybolan 69 yaşındaki çoban Ali Turna, bugün sabah saatlerinde yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulundu.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde hayvancılık yapan A.E. (34) isimli kadın, yanında çoban olarak çalışan Ali Turna’dan dün saat 18.00’den itibaren haber alamadığını söyleyerek, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na ihbarda bulundu.

Harmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, AFAD ve ANDA ekipleri, Turna için arama çalışması başlattı.

Tavşanlı'da bulundu

Arama çalışmaları gece saatlerinde de sürerken, Tavşanlı'ya bağlı Balıköy Beldesi Dümrek Ulu Mahallesi Muhtarı Mehmet Artun, çobanın köyün yakınlarında bulunduğunu yetkililere bildirdi.

25 kilometre yürüdü

Gece karanlıkta yolunu kaybeden çobanın, yürüyerek yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Tavşanlı ilçesindeki mahalleye ulaştığı öğrenildi.

Ekipler Ali Turna’yı sığındığı mahalleden alarak, Bursa’ya getirdi.

Sağlık durumu iyi

Tedbir amaçlı Harmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Turna’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.