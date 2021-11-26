13 tane demir mazgalı çalan hırsızlar kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'ne hafif ticari araçla gelen hırsızlık şüphelisi şahıslar, önce cadde üzerinde bulunan rögarları tespit etti.

Daha sonra park ederek bagajı açan hırsızlar, cadde üzerinde bulunan mazgalları söküp bagaja attı.

Cadde üzerinde bulunan toplam 13 tane mazgalı çalan hırsızlar kaçtı.

ÇOK SAYIDA MAZGAL ÇALINDI

Geçtiğimiz günlerde yine bu şekilde çok sayıda mazgal çalınmıştı. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri hırsızları arıyor.

Bursa'da yüksek hurda fiyatı nedeniyle hırsızlar 13 mazgal çaldı ViDEO





