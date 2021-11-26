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    Bursa'da yüksek hurda fiyatı nedeniyle hırsızlar 13 mazgal çaldı

    13 tane demir mazgalı çalan hırsızlar kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 10:37
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    Bursa'da yüksek hurda fiyatı nedeniyle hırsızlar 13 mazgal çaldı

    Bursa merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'ne hafif ticari araçla gelen hırsızlık şüphelisi şahıslar, önce cadde üzerinde bulunan rögarları tespit etti.

    Daha sonra park ederek bagajı açan hırsızlar, cadde üzerinde bulunan mazgalları söküp bagaja attı.

    Cadde üzerinde bulunan toplam 13 tane mazgalı çalan hırsızlar kaçtı.

    ÇOK SAYIDA MAZGAL ÇALINDI

    Geçtiğimiz günlerde yine bu şekilde çok sayıda mazgal çalınmıştı. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri hırsızları arıyor.

    Bursa'da yüksek hurda fiyatı nedeniyle hırsızlar 13 mazgal çaldı ViDEO

    Bursa da yüksek hurda fiyatı nedeniyle hırsızlar 13 mazgal çaldı #1

    Bursa da yüksek hurda fiyatı nedeniyle hırsızlar 13 mazgal çaldı #2

    Bursa da yüksek hurda fiyatı nedeniyle hırsızlar 13 mazgal çaldı #3

    Bursa da yüksek hurda fiyatı nedeniyle hırsızlar 13 mazgal çaldı #4

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