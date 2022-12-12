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    Bursa’da, Yunus timlerinden metruk binalara operasyon

    Şehrin farklı noktalarında bulunan boş ve metruk binalara, 160 kişilik Yunus ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
    • 12.12.2022 - 09:15
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    Bursa’da, Yunus timlerinden metruk binalara operasyon

    Bursa’da, şehir merkezinde bulunan, mülk sahiplerinin çivi bile çakamayıp restore ettiremedikleri için terk ettiği ve birçoğunun yıkılma tehlikesi bulunduğu metruk binalar mercek altına alındı.

    Söz konusu binalara Yunus ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nden çıkan motorize 160 kişilik ekip, camlardan içeri girerek şüpheli şahıs aradı.

    İHA’nın haberine göre; 3 günlük operasyon ve denetimlerin sonucunda 1.255 şahıs ve 105 araç sorgulandı.

    Ele geçirilenler

    Yapılan aramalarda, 11 adet ruhsatsız tabanca, 52 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 15 gram kokain, 45 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve 5 gram selvia ele geçirildi.

    Bursa’da, Yunus timlerinden metruk binalara operasyon #1

    21 şüpheli yakalandı

    Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı. 6 KADES olayına erken müdahale edilirken, trafik kurallarına uymadıkları için 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

    Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri ve diğer birimlerin de katkılarıyla şehrin huzuru ve asayişin sağlanabilmesi için belirli gün ve saatlerde operasyonların devam edeceği öğrenildi.

    Bursa’da, Yunus timlerinden metruk binalara operasyon #2

    Bursa’da, Yunus timlerinden metruk binalara operasyon #3

    Bursa’da, Yunus timlerinden metruk binalara operasyon #4

    Bursa’da, Yunus timlerinden metruk binalara operasyon #5


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