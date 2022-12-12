Bursa’da, Yunus timlerinden metruk binalara operasyon

Şehrin farklı noktalarında bulunan boş ve metruk binalara, 160 kişilik Yunus ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Bursa’da, şehir merkezinde bulunan, mülk sahiplerinin çivi bile çakamayıp restore ettiremedikleri için terk ettiği ve birçoğunun yıkılma tehlikesi bulunduğu metruk binalar mercek altına alındı.

Söz konusu binalara Yunus ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nden çıkan motorize 160 kişilik ekip, camlardan içeri girerek şüpheli şahıs aradı.

İHA’nın haberine göre; 3 günlük operasyon ve denetimlerin sonucunda 1.255 şahıs ve 105 araç sorgulandı.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda, 11 adet ruhsatsız tabanca, 52 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 15 gram kokain, 45 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve 5 gram selvia ele geçirildi.

21 şüpheli yakalandı

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı. 6 KADES olayına erken müdahale edilirken, trafik kurallarına uymadıkları için 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri ve diğer birimlerin de katkılarıyla şehrin huzuru ve asayişin sağlanabilmesi için belirli gün ve saatlerde operasyonların devam edeceği öğrenildi.