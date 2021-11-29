Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kamyonun ezdiği bisikletli Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde saat 16.15 sıralarında İznik yolu girişinde meydana gelen olayda Zeki K. (64) idaresindeki 69 AD 543 plakalı kamyon, İznik yolundan aralığa dönmek için manevra yaptı.

Bu esnada iddiaya göre kaldırımdan yola bisikleti ile inmek isteyen Suriye uyruklu olduğu belirlenen Ahmet Mehmet (9) isimli çocuk kamyonun arka lastiği altında kaldı.

KURTARILAMADI

Feci şekilde yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi çevreden yetişen vatandaşlar yaptı.

Kaza mahalline ambulans sevk edildi.

Ambulansa alınan Ahmet Mehmet, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Bursa’da yürek yakan kaza VİDEO

ANNE VE BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan minik Ahmet Mehmet’in annesi Fatma ile babası Kasım Mehmet, kaza yerine koştu.

Oğullarının ölüm haberini hastanede alan anne baba gözyaşlarına boğuldu.

Polis kamyon şoförü Zeki K.’yi gözaltına alırken, ölen çocuğun cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.