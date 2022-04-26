Kestel ilçesinde arı üreticileri, ruhsatsız satılan tarım ilaçları nedeniyle yüzlerce arının telef olduğunu söyledi.

Bursa’da bahar ayının gelmesiyle bahçelerdeki meyve ağaçlarından bal toplamya başlayan arılar, çiçek açma döneminde ağaçların altlarına atılan ilaçlar nedeniyle telef oldu.

Kestel ilçesine bağlı Gözede köyünde, birçok arıcı yüzlerce kovan arısını kaybetti.

İHA’nın haberine göre; üreticiler bal yerine kovanların önünden avuç avuç ölü arı topladı.

Yıllardır besledikleri arılarının telef olmasıyla birlikte, arıcılar ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

“Sebebi kaçak olarak kullanılan tarım ilaçları”

20 yıldır baktıkları arı kovanlarının söndüğünü ifade eden Fuat Gürcüoğlu ve Orhan Erdem, "2 günde arılarımız ölmeye başladı. Çok sayıda arımız telef oldu. Kovanların önü arı ölümleriyle doldu. Kestel Gözede köyü civarında çok sayıda arıcının arısı son 2 günde telef oldu. Bunun sebebi kaçak olarak kullanılan tarım ilaçları, üreticilerimizden ricamız ruhsatlı ilaçları atmaları. Ayrıca ilaçlamaları akşam saatlerinde yapsınlar." dedi.

Bursa’da, yüzlerce arı telef oldu VİDEO

