Bursa'da zimmetine para geçiren icra müdürü tutuklandı

Bursa’nın İznik ilçesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen icra dairesi müdürü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İznik Asliye Hukuk Hakimliği tarafından yapılan inceleme sonrasında İznik İcra Dairesi'nde yaklaşık 3 yıldır müdür olarak görev yapan 37 yaşındaki Zübeyde Ateşçi’nin, 210 bin lirayı usulsüz olarak başka hesaplara aktardığını tespit etti.

Cuma günü gözaltına alınan İznik İcra Müdürü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MECBUR KALDIM"

İcra müdürü Zübeyde Ateşçi, ilk ifadesinde "Mecbur kaldığım için bunu yaptım." dediği öğrenildi.